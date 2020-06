Salma Hayek, appello per la soldatessa scomparsa: "sospetti su un sergente"

Salma Hayek ha lanciato un appello su Instagram per ritrovare Vanessa Guillen, la soldatessa di 20 anni scomparsa lo scorso aprile mentre era di stanza in Texas. La donna si era lamentata con la madre di un sergente che la molestava sessualmente.

Il 22 aprile Vanessa Guillen è scomparsa senza lasciare traccia, la soldatessa è stata vista per l'ultima volta in un parcheggio presso la base militare di Fort Hood in Texas. La sua macchina è stata ritrovata con dentro le chiavi, il documento d'identità e il portafoglio. Salma Hayek sta usando la sua popolarità per dare uno slancio alle indagini che fin ad oggi non hanno dato nessun risultato. Vanessa sembra svanita nel nulla, nel post l'attrice di origini messicane pubblica una foto della soldatessa e una dichiarazione in cui ha scritto che Gloria, la mamma della ragazza, ha detto che sua figlia: "si era lamentata con lei di un sergente che la molestava sessualmente".

Salma Hayek ha spiegato il motivo per cui la soldatessa non ha sporto denuncia: "Quando sua madre le ha chiesto di denunciarlo, Vanessa ha detto che altre donne lo avevano fatto e non erano state credute - aggiungendo - Vanessa e Gloria io vi credo, e mi impegno a mettere ogni giorno una foto di Vanessa nelle mie storie finché non verrà ritrovata". Sabato scorso la Hayek ha pubblicato un cartello con la scritta "Riportate Vanessa" sia in inglese che in spagnolo. L'attrice ha anche condiviso un link sulla pagina Instagram di FindVanessaGuillen, dedicata alle ricerche della ragazza. Marya Guillen e Juan Cruz, la sorella e il fidanzato di Vanessa, hanno pubblicato una serie di appelli sui social nella speranza che qualcuno si faccia avanti e dia le informazioni necessarie per ritrovare la ragazza.