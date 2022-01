Sailor Moon, a Taipei potete prendere la Metro... con lo scettro lunare

I fan di Sailor Moon saranno felici di prendere la metro a Taipei utilizzando lo scettro lunare per pagare il servizio: ecco come.

Se siete dei fan di Sailor Moon e capitate dalle parti di Taipei vi farà piacere sapere che potrete accedere ai servizi di trasporto pubblico come la metropolitana utilizzando dei gadget a tema. Pronti a tirare fuori il vostro scettro lunare e sconfiggere i tornelli con il potere dello smartcard system?

È un'idea della compagnia EasyCard, la stessa che nel 2020 promosse una simile invenzione a forma di Poké Ball, e che più in generale non è affatto nuova a simili trovate per incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici, come ad esempio le repliche dei tappi di bottiglia da portare sempre con sé come porta tessera dei mezzi (ed evitare di guidare in stato di ebrezza).

A segnalare il loro ultimo prodotto ci pensa anche Hypebeast, facendoci vedere il Sailor Moon Moon Stick IC Card, lo scettro lunare che l'eroina nata dalla fantasia di Naoko Takeuchi utilizza per sconfiggere i suoi nemici, che gli abitanti di Taiwan (purtroppo è l'unico paese nel quale funziona il marchingegno) potranno utilizzare per salire in metro o sul bus.

Il prezzo si aggira intorno ai 60 euro (1,799 in valuta locale) ed è già disponibile per il pre-ordine su Momo Shop.