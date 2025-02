SAG Awards, Jamie Lee Curtis scherza sulla vittoria di Colin Farrell: "Ha vinto chi mi ha trasmesso il COVID"

La star di The Last Showgirl ha annunciato il collega sfoggiando la sua consueta ironia.

Jamie Lee Curtis ha partecipato alla cerimonia dei SAG Awards 2025 e ha annunciato il premio al miglior attore protagonista in una miniserie o film televisivo.

Il vincitore è Colin Farrell e l'attrice ha deciso di annunciarlo con la solita verve e ironia la contraddistingue, facendo riferimento ad un contagio che sarebbe avvenuto durante i Golden Globe 2023.

Il COVID tra Jamie Lee Curtis e Colin Farrell

"E il premio va all'uomo che mi ha trasmesso il COVID ai Golden Globe: Colin Farrell" ha esclamato Curtis. Naturalmente, la star irlandese ha risposto alla frase della collega appena salito sul palco dello Shrine Auditorium di Los Angeles.

Jamie Lee Curtis e Michelle Yeoh in Everything Everywhere All At Once

"Sono colpevole, lo ammetto!" ha dichiarato Farrell "Ma dannazione, Brendan Gleeson me l'ha passato! Io stavo solo diffondendo amore". Il riferimento è alla stagione dei premi del 2023.

I contagi durante i Golden Globe 2023

Nel corso dell'Award Season 2023, Jamie Lee Curtis dovette rinunciare a vari eventi nonostante fosse candidata come miglior attrice per Everything Everywhere All At Once, proprio a causa del contagio.

Anche i due co-protagonisti de Gli spiriti dell'isola, Colin Farrell e Brendan Gleeson saltarono i Critics' Choice Award dopo essere risultati positivi al COVID-19.

Colin Farrell in una scena di The Penguin

Colin Farrell ha collezionato parecchi riconoscimenti in questa stagione dei premi grazie al ruolo di Oz Cobblepot nella serie tv The Penguin, dopo aver interpretato il personaggio in The Batman.