La signora in giallo: il film con Jamie Lee Curtis ispirato alla serie ha finalmente una data di uscita

Universal Pictures ha svelato quando arriverà nei cinema il progetto che è stato sviluppato basandosi sullo show cult con star Angela Lansbury.

Jamie Lee Curtis sarà la protagonista di un film ispirato a Murder, She Wrote, il titolo originale della serie Una Signora in Giallo, e Universal Pictures ha annunciato la data di uscita nelle sale americane.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 22 dicembre 2027, data che permette di evitare il confronto diretto con film molto attesi come Avengers: Secret Wars e The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Gli avversari del film con Jamie Lee Curtis

Murder she wrote, attualmente, debutterà in contemporanea solo con Buds, il progetto targato Sony Pictures Animation. La nuova avventura degli Avengers e il lungometraggio diretto da Andy Serkis ispirato ai romanzi di J.R.R. Tolkien arriveranno nei cinema una settimana prima, mentre la nuova commedia romantica firmata da Nancy Meyers verrà distribuita il giorno di Natale.

Jason Moore sarà il regista del film scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

La trama, attualmente, è avvolta dal mistero e la produzione - composta da Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e

Aditya Sood - non ha ancora delineato il cast del progetto.

Jamie Lee Curtis in Halloween Ends

Cosa raccontava La signora in giallo

La serie originale con star Angela Lansbury, un vero e proprio cult tra gli appassionati di show televisivi, è andata in onda per 12 stagioni, dal 1984 al 1996. Al centro della trama c'era Jessica Fletcher, un'insegnante in pensione diventata scrittrice di gialli, che usa la sua intuizione e i suoi talenti per risolvere casi di omicidio e crimini vari nella città di Cabot Cove, nel Maine.

Jamie Lee Curtis sarà quindi l'erede di Lansbury dopo aver vinto il premio Oscar nel 2023 per Everything Everywhere All at Once, mentre a livello televisivo è stata acclamata per il ruolo della madre alcolizzata del protagonista di The Bear (di cui potete leggere la nostra recensione), Carmy (Jeremy Allen White), interpretazione che le è valsa un Emmy Award.