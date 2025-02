Sadie Sink usa il potere della musica nel trailer del musical post-apocalittico O'dessa

Sadie Sink è la protagonista del film O'Dessa, di cui online è stato condiviso il trailer che regala le prime sequenze dell'originale musical.

Nel video si vede infatti la protagonista che inizia a intraprendere un viaggio, ritrovandosi alle prese con un mondo completamente diverso e cercando di usare il suo dono come cantante per iniziare una rivoluzione e salvare il suo grande amore.

I dettagli sul musical O'dessa

Il debutto sugli schermi di Hulu è previsto per il 13 marzo, come svela il filmato promozionale pubblicato online da Searchlight Pictures, dopo l'anteprima che si svolgerà l'8 marzo al SXSW Festival ad Austin, in Texas. Nel cast, oltre a Sadie Sink, ci sono anche Murray Bartlett, Kevin Harrison Jr, e Regina Hall.

Geremy Jasper ha scritto e diretto il film, oltre a comporre le musiche originali con Jason Binnick. Nel team della produzione ci sono poi Michael Gottwald e Noah Stahl.

La storia, come anticipa anche il trailer, sarà ambientata in un futuro post-apocalittico in cui la protagonista, O'Dessa, cerca di recuperare qualcosa di molto prezioso per la sua famiglia, arrivando in una città strana e pericolosa dove incontra il suo vero amore. Per salvare l'anima del giovane, tuttavia, deve mettere alla prova il destino e il potere della musica.

Ecco il video:

Le difficoltà di Sadie

La star di Stranger Things, in un'intervista rilasciata a Variety un anno fa, aveva spiegato: "C'è stato un momento in cui ho pensato: 'O mio dio. Non riesco a credere che ho detto di sì. Fanculo. Cosa farò?'. Cantavo una canzone e nessuno sapeva realmente che ero alle prese con il panico, ma nella mia testa pensavo: 'Oh, quella non è la mia voce. Non è come posso cantare questo brano'... Ci sono stati dei giorni in cui è stato più difficile. Ma, alle volte, pensavo 'Mi sento completamente priva di paure attualmente e sto cantando di fronte a tante persone!'".