Sacha Baron Cohen: le foto della trasformazione fisica per diventare Mephisto sono virali online

La star di Borat ha raccontato a Men's Fitness UK come ha trasformato il suo fisico per interpretare Mephisto nel MCU e le foto hanno suscitato numerose reazioni tra i fan.

Sacha Baron Cohen ha rivelato i segreti della trasformazione fisica compiuta per poter interpretare Mephisto nel MCU e le foto dei risultati ottenuti sono diventate rapidamente virali online.

L'attore ha infatti rilasciato un'intervista alla versione britannica del magazine Men's Fitness per spiegare come ha lavorato insieme ad Alfonso "The Angry Trainer" Moretti.

I consigli di McConaughey a Sacha Baron Cohen

La star di Borat ha raccontato che ha seguito una dieta che prevedeva l'assunzione di molte fibre e proteine, mentre la quantità di zuccheri doveva essere molto limitata.

Sacha Baron Cohen, dopo aver ottenuto la parte di Mephisto, ha chiesto un consiglio all'amico e collega Matthew McConaughey che gli ha rapidamente consigliato di affidarsi a Moretti. Il personal trainer ha quindi rivelato di aver pensato che il suo nuovo cliente fosse un 'atleta nascosto' perché ha immediatamente notato i risultati del tempo trascorso con un esperto di kickboxing durante le pause dagli impegni sul set.

La copertina di Men's Fitness UK

Sacha si è impegnato moltissimo, seguendo in modo rigido e disciplinato i consigli di Moretti e facendo anche 100 piegamenti al giorno ed eseguendo le brevi, ma intense, sessioni di allenamento consigliate anche durante le riprese di altri progetti.

I risultati si sono notati rapidamente e il costume di Mephisto è stato modificato un paio di volte per adattarsi ai miglioramenti del suo fisico.

Una foto dei risultati ottenuti

L'attore è quindi passato da una situazione che ha definito come 'avere la forza di una medusa artritica' all'attuale forma fisica davvero invidiabile. Sacha Baron Cohen, tra le pagine del magazine, ha quindi spiegato che ha condiviso i suoi risultati per convincere anche altre persone che sia possibile ottenere il fisico che desiderano seguendo un allenamento ideato su di loro e personalizzato.

Il futuro di Baron Cohen nel MCU

Mephisto ha debuttato nel season finale della serie Ironheart, di cui potete leggere la nostra recensione, e, proprio alcuni giorni fa, Kevin Feige ha sostenuto che il villain avrà un ruolo importante nel futuro del MCU. Il responsabile dei Marvel Studios, tuttavia, non ha condiviso ulteriori dettagli riguardanti il modo in cui verrà utilizzato il personaggio nei prossimi progetti.

Nell'attesa di scoprire ulteriori dettagli, il personal trainer della star ha condiviso online le foto del magazine britannico, celebrando i risultati ottenuti dal suo cliente e contribuendo a far diventare virali gli scatti online, suscitando l'entusiasmo dei fan.