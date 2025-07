Sacha Baron Cohen nega l’uso dell’Ozempic per la sua trasformazione fisica: “Solo dieta, allenamento e soldi”

Sacha Baron Cohen ha attirato l'attenzione negli ultimi giorni per la sua drastica trasformazione fisica, scatenando speculazioni sui social riguardo a un possibile utilizzo del farmaco Ozempic.

L'attore, recentemente apparso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Mefisto, ha risposto con la consueta ironia che lo contraddistingue, chiarendo poi definitivamente la questione: niente Ozempic, solo tanto allenamento e una squadra di professionisti.

L'attore si mostra in forma smagliante sulla copertina di Men's Fitness

La polemica ha preso piede dopo la pubblicazione di una serie di immagini di Cohen sul profilo Instagram di Men's Fitness UK. Le foto lo ritraggono a torso nudo, in perfetta forma fisica, mentre mostra bicipiti scolpiti e addominali tonici. Alcuni utenti si sono chiesti se ci fosse dietro l'intervento dell'intelligenza artificiale, ma l'attore ha smentito categoricamente ogni manipolazione, affermando con sarcasmo: "Non è IA, sono solo molto egoista da arrivare a questo punto".

Poco dopo, in un altro post, Sacha Baron Cohen ha scherzato: "Alcune celebrità usano Ozempic, altre si affidano a chef privati e personal trainer. Io ho fatto tutte e tre le cose". Una battuta che però ha fatto esplodere la discussione online. Il riferimento all'antidiabetico Ozempic - diventato popolare tra le star per la sua capacità di ridurre il peso - ha fatto pensare a una conferma implicita.

La smentita sull'uso dell'Ozempic

Viste le reazioni, il portavoce dell'attore è intervenuto per chiarire la situazione. In una dichiarazione rilasciata al Daily Mail, ha precisato che Baron Cohen stava solo scherzando e che non ha fatto uso del farmaco. Lo stesso attore ha poi confermato con un'altra storia su Instagram: "Nonostante le voci, non ho preso Ozempic. Ho raggiunto questi risultati in modo onorevole... pagando un sacco di soldi a un personal trainer".

Tra i ringraziamenti pubblici, Cohen ha espresso gratitudine per il suo preparatore Alfonso Moretti, sottolineando l'impegno e la dedizione che lo hanno accompagnato durante il percorso. Il comico britannico ha definito il suo cambiamento un "lancio difficile" nella mezza età, ironizzando ancora: "Il mio nuovo personaggio? Un cinquantenne che ha smesso con la birra e ha scoperto i frullati proteici".

Questa trasformazione fisica arriva poco prima dell'arrivo ufficiale di Cohen nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta il temibile Mefisto, comparso nel finale della prima stagione di Ironheart. Sebbene la sua presenza nella serie sia ancora avvolta nel mistero, l'aspetto rinnovato dell'attore ha già lasciato il segno tra fan e curiosi.