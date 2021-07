Sacha Baron Cohen fa causa per un cartellone sulla cannabis con Borat

Sacha Baron Cohen ha intrapreso un'azione legale contro un'azienda statunitense, che si occupa di coltivazione e vendita di cannabis, per aver utilizzato impropriamente e senza il consenso dell'attore il personaggio Borat su un cartellone pubblicitario in Massachusetts.

Il giornalista kazako fittizio della star britannica è apparso in una pubblicità che promuoveva la Cannabis Solare Sostenibile insieme al suo slogan: "It's Nice!". La causa afferma che Baron Cohen non ha mai usato cannabis e non pubblicizzerebbe mai nessun tipo di droga per nessuna somma di denaro.

L'attore sta chiedendo un risarcimento di almeno 9 milioni di sterline e l'azienda deve ancora rispondere. L'azione legale, intentata questo lunedì in Massachusetts, accusa la Solar Therapeutics di violazione del copyright e pubblicità ingannevole. L'avvocato di Baron Cohen sostiene che la compagnia "ha fatto una scommessa" decidendo di usare il celebre personaggio dell'attore, pensando che Sacha non ne sarebbe mai venuto a conoscenza.

Un'immagine del cartellone, che la Solar Therapeutics ha dichiarato di aver rimosso, è stata inclusa anche nei documenti del tribunale ottenuti dall'Hollywood Reporter. L'avvocato di Sacha, inoltre, ha affermato che l'attore è "altamente protettivo nei confronti della sua immagine e che pensa che la cannabis sia un prodotto controverso che non intende sostenere, promuovere o pubblicizzare".