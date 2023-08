Sabrina, vita da strega: Melissa Joan Hart fu quasi licenziata per delle foto osé

Melissa Joan Hart, ex protagonista di Sabrina, ricorda il momento in cui è stata quasi licenziata dallo show per un servizio fotografico su Maxim.

Melissa Joan Hart, la protagonista della serie Sabrina, vita da strega, è stata quasi licenziata dal suo show per aver posato in alcune foto osé per la rivista Maxim. L'attrice è entrata nel mondo dello spettacolo fin da quando era una ragazzina nella serie sitcom di Nickelodeon Clarissa. La Hart ha poi recitato nella sitcom della ABC Sabrina, vita da strega grazie alla quale è diventata famosa.

Sabrina, vita da strega tornerà in tv, ma in versione dark!

A rischio licenziamento

Quando la star televisiva ha posato per Maxim, l'ormai "defunta" rivista con servizi fotografici osé, la Hart si è trovata in una situazione difficile e ha rischiato la sua esclusione dallo show dove interpretava la streghetta. L'attrice ha raccontato l'episodio sul podcast Pod Meets World. La Hart stava prendendo l'aereo per andare a girare la sua parte in Scary Movie, la parodia cinematografica, in aeroporto poi ha ricevuto una telefonata durante la quale le hanno comunicato che era stata esclusa dalla commedia horror. Le è stato poi detto di recarsi a un after-party al Planet Hollywood, dove sono arrivate le altre brutte notizie, ovvero il suo avvocato le ha rivelato di essere stata citata in giudizio e licenziata dallo show di Sabrina.

"Mentre ero alla festa, è arrivato il mio avvocato e mi ha detto: 'Hai fatto un servizio fotografico per la rivista Maxim?'. Io rispondo: 'Sì, l'ho fatto'. E loro: 'Beh, sei stato citata in giudizio e licenziata dal tuo show, quindi non parlare con la stampa, non fare nulla'".

L'attrice ha poi continuato: "Così ho ricevuto una telefonata sul cellulare da mia madre, che era la mia produttrice, che mi ha chiesto: 'Che cosa hai fatto?', e io ho risposto: 'Non lo so, qualsiasi cosa il mio pubblicitario mi abbia detto di fare al servizio fotografico. Ho fatto un servizio fotografico per Maxim!'. E lei: È Maxim, ovviamente sarai in mutande'".

La locandina di Sabrina, vita da strega

Come si è conclusa la vicenda

Maxim ha usato il seguente titolo per il servizio fotografico ai tempi: "Sabrina, la tua strega preferita senza dubbio". Alla Hart è stato detto che aveva violato il suo contratto con la Archie Comics che non le permetteva di "interpretare il personaggio nudo". L'attrice ha poi scritto una lettera di scuse, riuscendo a salvare il suo posto nello show.

Qui sotto potete vedere la cover della rivista col servizio fotografico "incriminato".