Melissa Joan Hart: "Sono quasi stata licenziata da Sabrina, Vita da Strega"

Melissa Joan Hart ha rubato i cuori degli americani, e degli spettatori di tutto il mondo, per ben sette stagioni di Sabrina, Vita da Strega; tuttavia, quello che nessuno sapeva fino a oggi è che l''interprete di Sabrina Spellman stava per essere licenziata dalla sitcom: scopriamo insieme per quale motivo i produttori, a un certo punto, avevano deciso di darle il benservito.

Durante l'ultimo episodio del podcast intitolato Hey, Dude... The 90s Called, l'attrice ha rivelato che al fine di promuovere l'uscita di Drive Me Crazy le fu chiesto di posare per la rivista maschile Maxim. Dopo una notte di fuoco alla Playboy Mansion, la Hart posò ancora ubriaca e sotto l'effetto di droghe per il servizio fotografico che durò più di 10 ore.

Pochi mesi dopo, la situazione precipitò bruscamente durante la premiere di Drive Me Crazy a New York: all'attrice, che aveva appena rotto con il suo fidanzato, non fu neanche permesso di vedere la sua famiglia perché il suo manager la obbligò a recarsi sul set di Scary Movie per girare un breve cameo.

"Salgo in macchina piangendo perché devo lasciare la mia famiglia a New York e ricevo una telefonata su uno dei telefoni dell'auto. Questa persona mi dice: 'Non andare all'aeroporto. Sei stata licenziata da Scary Movie'", ha raccontato Melissa Joan Hart. "Io risposi: 'Va bene, rimarrò a New York'. Quindi tornai alla premiere e una volta finita mi recai all'after party dove dissi a tutti: 'Ehi, gente, sono qui! Posso festeggiare stasera!' Dopo pochi minuti il mio avvocato venne da me e mi disse: 'Non parlare con nessuno. Sei stata licenziata da Sabrina, Vita da Strega perché hai posato per Maxim.'"

Fortunatamente i produttori cambiarono idea e decisero di non licenziare la star di Sabrina, vita da strega dopo che il suo avvocato inviò loro una lettera di scuse da parte sua. Tuttavia, lo scandalo generato dalla stampa andò avanti per mesi e suo padre e suo fratello furono presi in giro a causa della copertina sexy che vedeva Melissa in biancheria intima.