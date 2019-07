Sabrina Ferilli, topless e critiche feroci per l'attrice: "Ha la cellulite"

Sabrina Ferilli è stata paparazzata in topless in Sardegna, ma come sempre il popolo del web si è diviso coprendo di insulti l'attrice romana.

Sabrina Ferilli è stata paparazzata in Sardegna mentre sfoggiava un topless: le foto hanno conquistato i fan e ricevuto numerose critiche sulla forma fisica dell'attrice che è in vacanze con il suo compagno Flavio Cattaneo, il manager con cui è sposata dal 2011,

Sabrina Ferilli, 55 anni, si sta godendo la sua estate sulla rinomata Costa Smeralda in Sardegna con Flavio Cattaneo, l'imprenditore che da alcuni mesi ricopre la carica di Vice Presidente esecutivo di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori e con cui è sposata dal 2011. Come tutti i VIP la vacanza della Ferilli è accompagnata da un nugolo di paparazzi pronti a cogliere i momenti più piccanti e rilassati del suo soggiorno. L'attesa dei fotografi questa volta è stata ben ripagata e tra le tante foto che riprendono l'attrice romana appena uscita dalla piscina, ce n'è una che ha fatto felici i suoi numerosi ammiratori. L'attrice è stata fotografata prima in bikini e poi in topless, rivelando un sex appeal definito da alcune testate giornalistiche mozzafiato,. Le foto sono state pubblicate dai principali settimanali come Chi, Diva e Donna. A questo link potete vedere le foto pubblicate da Oggi.

La Grande Bellezza: Sabrina Ferilli sul set del film

Sabrina Ferilli, che nella scorsa stagione ha fatto parte della giuria popolare del programma Tú sí que vales su Canale 5, è stata subito attaccata degli haters che affollano tutti i social e che hanno deciso fare le pulci al fisico della Ferilli: qualcuno ha scritto "Mozzafiato mi sembra ridicolo", qualcun altro ha rincarato la dose "Quante esagerazioni! Fisico mozzafiato non ne vedo, anzi direi abbastanza rilassato!", oppure ancora: "Per cortesia! A una certa età piantatela lì! Dignità". Altri hanno sottolineato che il corpo di Sabrina è poco tonico e segnato dalla cellulinte.

Naturalmente non tutti hanno criticato Sabrina Ferilli, tra i vari post che abbiamo letto quello che ci piace sottoscrivere è questo "La Ferilli ha 56 anni! Se avesse avuto un fisico scultoreo l'avreste criticata perché rifatta. Ora è al naturale e neanche ve sta bene! Arrivate voi a 56 anni con quel fisico e poi parliamo. Per me resta una bella donna pela sua età".