Sabrina Carpenter star di uno speciale natalizio su Netflix, ecco il teaser

Sabrina Carpenter continua il suo anno ricco di successi e, dopo aver scalato le classifiche degli album più venduti, sarà protagonista di uno speciale natalizio in arrivo su Netflix.

La cantante e attrice appare infatti nel teaser condiviso online che annuncia l'arrivo dell'evento nella giornata di venerdì 6 dicembre.

I primi dettagli dello show

Il progetto si intitola A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter e mostrerà la giovane star mentre interpreta delle canzoni tratte dal suo EP intitolato fruitcake e altre cover di brani classici che da anni animano le giornate natalizie in tutto il mondo. Lo speciale proporrà anche altre performance musicali, ospiti comici, duetti inaspettati, sorprese e divertenti cameo.

Jenna Ortega e Sabrina Carpenter litigano fino alla morte nel video di Taste

La star della musica ha dichiarato in un comunicato: "Le festività natalizie sono sempre state così speciali per me. Sono entusiasta nel proporre il mio approccio agli show di varietà classici delle feste, infondendo il mio lavore per la musica e la comicità con lo scopo di realizzare che sia qualcosa di unico che mi rispecchia".

Sabrina sta attualmente dominando le classifiche con il suo album Short n'Sweet, che ha debuttato in prima posizione nella prestigiosa Billboard Hot 200, e durante l'estate si è esibita anche in alcune date del tour di Taylor Swift e ha cantato insieme ai Coldplay sul palco dell'evento musicale Radio 1's Big Weekend Festival.

Nel team che ha realizzato lo speciale c'è OBB Media che ha collaborato con Simone Spira, il team Volara, Sam Wrench, e Nikki Boella per portare in vita sugli schermi la visione di Sabrina che è coinvolta inoltre come produttrice esecutiva. Alla regia dello speciale natalizio c'è San Wrench.