Sabrina Carpenter scartata per il revival di Roseanne e Whitney Cummings spiega il motivo

Sabrina Carpenter aveva provato a ottenere, nel 2018, un ruolo nel revival di Pappa e ciccia (Roseanne nella versione originale) e Whitney Cummings, che era coinvolta come produttrice nel progetto, ha ora spiegato perché non era stata scelta.

I fan della cantante hanno quindi potuto avere la conferma del motivo per cui la star non è ritornata sul piccolo schermo dopo il successo ottenuto con le produzioni targate Disney.

L'audizione di Sabrina Carpenter per Roseanne

La star della musica aveva provato a ottenere la parte di Harris Conner Healy, la nipote della protagonista e figlia di Darlene, nel revival di Pappa e Ciccia. Il ruolo è stato tuttavia affidato a Emma Kenney, mentre Sabrina Carpenter si è dedicata alla sua passione per la musica, ottenendo il successo internazionale.

Durante lo show di Capodanno condotto da Anderson Cooper e Andy Cohen per la CNN, Whitney Cummings ha dovuto affrontare la scelta di non assumere la star: "Nessuno scarta Sabrina Carpenter in nessun caso. Lei è venuta e non era adatta per un milione di motivi".

La produttrice ha scherzato con Cohen, dandogli la colpa di aver riportato alla ribalta un argomento molto discusso che ha causato in passato delle polemiche.

Un rifiuto utile alla carriera

Cummings ha però ribadito in modo ironico: "Merito una percentuale dei soldi che ha guadagnato con il suo tour per non averla assunta. Se lo avessi fatto sarebbe ancora impegnata in quello show. Prego, Sabrina".

In un'intervista rilasciata a People, la produttrice di Roseanne aveva inoltre spiegato: "Penso che siamo ancora abituati nella nostra società a voler vincere e ottenere un sì. Alle volte un sì è la cosa peggiore che si può avere perché in quel caso rimani bloccato nello show sbagliato per 7 anni. Sei coinvolto nel progetto sbagliato".

Sabrina aveva recitato in precedenza nella serie Disney intitolata Girl Meets World con la parte di Maya Hart. La giovane star aveva poi deciso di proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo dando spazio anche alla musica, ottenendo recentemente un grande successo con brani come Espresso o Please Please Please.