Jenna Ortega e Sabrina Carpenter litigano fino alla morte nel video di Taste

Jenna Ortega è protagonista, accanto alla cantante, del nuovo video di Sabrina Carpenter che accompagna la canzone Taste.

Nel filmato condiviso online oggi le due giovani si scontrano in modo sanguinoso e mortale a causa di un ragazzo.

Un videoclip tra sangue e gelosia

Taste si apre con un avviso sulla violenza delle immagini presentate e il video non delude le aspettative con momenti incredibilmente sopra le righe, tra sparatorie, motoseghe, riti voodoo, mutilazioni e molto altro.

Sabrina Carpenter e Jenna Ortega, in Taste, litigano per un ragazzo interpretato da Rohan Campbell, il cui destino non è dei più rosei.

La cantante ha scritto il nuovo brano insieme a Julia Michaels e Amy Allen. Taste fa parte della tracklist dell'album Short n' Sweet, in vendita proprio da oggi, che contiene singoli di successo come Espresso e Please Please Please, oltre a nuovi brani. Le canzoni inedite sono infatti Sharpest Tools, Coincidence, Good Graces, Slim Pickins, Juno, Lie to Girls, Bed Chem, Dumb & Poetic, e Don't Smile.

Beetlejuice Beetlejuice: che cosa aspettarsi dal sequel di Tim Burton?

Cosa accadrà nel sequel del film cult

Jenna Ortega, nelle prossime settimane, sarà la protagonista accanto a Michael Keaton di Beetlejuice Beetlejuice, film che segna il ritorno nel mondo di Tim Burton di Winona Ryder che interpreterà Lydia Deetz, e Catherine O'Hara che sarà Delia Deetz.

Le new entry nel cast del sequel sono invece Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon), Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità).

Nel film la famiglia Deetz torna a casa a Winter River. Lydia è di nuovo in difficoltà quando la figlia, la ribelle teenager Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, sarà solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

La sceneggiatura del film è firmata Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), da una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman - Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson.