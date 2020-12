Sabrina: Audrey Hepburn e William Holden, la storia d'amore nata sul set

Nel 1954 Audrey Hepburn e William Holden si innamorarono sul set di Sabrina ed ebbero una tumultuosa storia d'amore che culminò quando Holden accettò di lasciare sua moglie e i suoi figli e di sposare l'attrice britannica: questo però non accadde mai a causa di un problema di William.

Sabrina: Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden in un'immagine promozionale del film

Un libro del 2015, scritto da Edward Z Epstein, rivelò che secondo la Hepburn William era "l'uomo più bello del mondo". I due, sempre secondo lo scrittore, iniziarono molto presto ad incontrarsi di nascosto nei camerini, durante le riprese della pellicola, per poi dedicarsi a picnic e cene private nel tempo libero.

Audrey lo chiamava il suo "angelo custode" ma Holden aveva 11 anni più di lei, era sposato, aveva tre figli ed un leggendario problema con l'alcol. Holden propose il matrimonio e promise di divorziare dalla moglie e la Hepburn gli confessò che desiderava disperatamente dei bambini.

"Gli disse che ne voleva tre, forse quattro, e che avrebbe abbandonato lo schermo per crescerli", rivelò Epstein, e quando Holden le confessò di essersi sottoposto ad una vasectomia l'attrice pose immediatamente fine alla loro storia d'amore.

Sabrina: Audrey Hepburn in una scena del film

Lo scrittore riassunse la fine della loro relazione con le seguenti parole: "Erano molto innamorati e se William avesse potuto avere figli si sarebbero sposati in un istante ma il desiderio di avere dei bambini era troppo forte per la Hepburn e, anche se lasciare Holden le spezzò il cuore, sapeva che non sarebbe mai potuta rimanere con lui."