Sabrina: la commedia con Audrey Hepburn e Humphrey Bogart stasera su La7

Una commedia d'autore per questo ultimo martedì del 2020: stasera su La7, alle 21:15, arriva Sabrina, il film diretto nel 1954 da Billy Wilder con protagonisti Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden.

Sabrina Fairchild (Audrey Hepburn) è figlia dello chauffeur della ricchissima famiglia Larrabee. Fin da piccola è cresciuta infelicemente innamorata di David (William Holden), che non si accorge neppure di lei.

Almeno fino a quando, dopo essere stata spedita a Parigi per guarire dal mal d'amore e seguire un corso di alta cucina, torna a Long Island dopo due anni trasformata in donna di classe e bellissima.

E semina il caos nel clan Larrabee quando David si innamora di lei e decide di mandare all'aria il suo precedente, convenientissimo fidanzamento. Senza però considerare che il legame tra Sabrina e il fratello maggiore Linus (Humphrey Bogart, Larry nella versione italiana) sta crescendo ogni giorni di più...

Sabrina: Audrey Hepburn in una scena del film

Candidato a sei premi Oscar nel 1955, Sabrina ha portato a casa la statuetta per i migliori costumi, scelti personalmente da Audrey Hepburn, con l'aiuto di Gladys de Segonzac, moglie del capo della Paramount a Parigi, nel catalogo dell'astro nascente della moda Hubert de Givenchy.

Nel 1995 Sabrina ha avuto anche il suo remake, diretto da Sidney Pollack, con Julia Ormond nei panni che furono della Hepburn.