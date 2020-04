Sabina Guzzanti e Lucia Azzolina, botta e risposta: "La ministra mi imita", "Tu sei inimitabile"

Divertente botta e risposta tra Sabina Guzzanti e Lucia Azzolina su Twitter: 'Lei va in giro a fare la mia imitazione", e la ministra risponde all'attrice.

Lucia Azzolina sembra un'imitazione di Sabina Guzzanti. Nelle ultime settimane, con le frequenti apparizioni della ministra in video, la somiglianza (non solo fisica) tra le due è diventata un tormentone. Nelle ultime ore Sabina Guzzanti è intervenuta su Twitter per dire la sua su queste voci sempre più insistenti e tra i commenti al suo post è arrivata la risposta di Azzolina.

"Mi è stato riferito che la ministra Azzolina va in giro facendo la mia imitazione." - ha scritto Sabina Guzzanti su Twitter - "Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata. #bravaebella"

Dopo un po' è arrivata la risposta di Lucia Azzolina: "Sei #bravaebella e semplicemente inimitabile"

Sei #bravaebella e semplicemente inimitabile 😚 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) April 7, 2020

Tra gli altri commenti al post, quello di Caterina Guzzanti, sorella di Sabina: "Anche secondo me, è un'imitazione garbata come piace a noi." altri invece sottolineano che Lucia Azzolina ricordi più l'imitazione (leggendaria) che Sabina Guzzanti faceva di Moana Pozzi, negli anni '90. Insomma, una Moana in versione mora, ma rivisitata dalla Guzzanti.

Tra i numerosi commenti che ribadiscono la somiglianza "impressionente" tra Sabina e Lucia, qualcuno mette in guardia la Guzzanti: "Deve stare attenta, se dovessimo vedere in futuro la ministra Azzolina fare bene anche il Cavaliere, per lei si farà dura!"