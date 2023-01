Ryuichi Sakamoto comporrà la colonna sonora di Monster, nuovo film di Kore-eda

C'è grande attesa attorno a Monster, nuovo film del pluripremiato regista Kore-eda Hirokazu, girato interamente in Giappone. Al momento si conosce ancora ben poco sulla trama del progetto, ma il regista ha promesso un grande ritorno alle origini.

Nel frattempo il portale Variety ha annunciato che il celebre compositore Ryuichi Sakamoto si occuperà della colonna sonora del film. Monster è in post-produzione da novembre e uscirà nelle sale il 2 giugno di quest'anno (per molti potrebbe essere presentato in concorso al Festival di Cannes).

Nel cast troviamo Ando Sakura, Nagayama Eita, Tanaka Yuko e due giovanissimi attori, Kurokawa Soya e Hiiragi Hinataare. Al fianco di Kore-eda troviamo nuovamente Sakamoto Yuji, come sceneggiatore, mentre alla produzione abbiamo Kawamura Genki, con cui ha collaborato alla nuova serie originale Netflix The Makanai: Cooking for the Maiko House, in uscita il 12 gennaio 2023.

Nel 2018 Kore-eda Hirokazu ha vinto la Palma d'oro a Cannes con Un affare di famiglia, seguito da altri due lungometraggi realizzati sempre all'estero: The Truth (girato in Francia) e Broker (in Corea). Con Monster si prospetta una sorta di "ritorno alle origini" della sua carriera, cercando di confermare il grande successo raggiunto a Cannes.