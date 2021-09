Ryan Reynolds scopre in un esilarante video che gli spot in cui appare non convincono gli spettatori

L'attore Ryan Reynolds è al centro di un divertente esperimento che dimostra come il suo volto non aiuta gli spot di cui è protagonista.

Ryan Reynolds è il protagonista di un divertente video in cui la star canadese scopre che la sua presenza negli spot pubblicitari non aiuta a vendere i prodotti promossi sullo schermo.

Il filmato, ideato per promuovere i servizi di MNTN grazie ai servizi di Maximum Effort, che cerca di promuovere delle pubblicità creative, ha al centro un esperimento che vede i risultati ottenuti da due differenti spot messi a confronto.

Il simpatico video è stato ideato perché Ryan Reynolds ha deciso di mettersi alla prova e la sua società Maximum Effort ha recentemente creato due spot per MNTN, l'azienda in rapida crescita per quanto riguarda i filmati pubblicitari in streaming. In uno dei due spot appariva la star di Deadpool e nel secondo l'attore era stato coinvolto solo come voce narrante. I video sono stati caricati utilizzati la piattaforma MNTN, è stato selezionato un pubblico appartenente al target di riferimento e si sono utilizzati i numeri delle visite al sito della società per valutarne il successo tra gli spettatori.

Lo spot in cui non appariva Ryan Reynolds, a sorpresa, ha ottenuto i risultati migliori ottenendo il +117% ottenute dall'altro e quando viene informato dei dati la sua reazione è esilarante.

La star è ormai attiva in numerosi campi imprenditoriali: oltre alle campagne pubblicitarie tra le sue attività ci sono quelle con Aviation Gin, con l'azienda telefonica Mint Mobile e ora anche nel campo sportivo grazie alla squadra di calcio che ha acquistato con Rob McElhenney.