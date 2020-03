Ryan Reynolds star del film tratto da Dragon's Lair?

Ryan Reynolds, secondo alcune indiscrezioni, sarà il protagonista e produttore di Dragon's Lair, l'adattamento del videogioco che verrà prodotto da Netflix.

Per ora la notizia non è stata ancora confermata, ma le fonti di The Hollywood Reporter, sembrano molto affidabili.

La piattaforma di streaming sta negoziando i diritti del franchise a quasi un anno e a produrre il film dovrebbero essere Roy Lee di Vertigo Entertainment e Trevor Engelson di Underground Entertainment, in collaborazione con Don Bluth, Gary Goldman e Ryan Reynolds tramite la sua casa di produzione Maximum Effort.

La sceneggiatura di Dragon's Lair verrà firmata da Dan e Kevin Hageman, già autori di Hotel Transylvania e Scary Stories to Tell in the dark.

Il videogame ha conquistato i giocatori negli anni '80 grazie alle sequenze animate realizzate da Bluth. Al centro della storia c'era un cavaliere chiamato Dirk che deve salvare la principessa Daphne da un malvagio drago chiamato Singe e dal mago Mordroc.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca