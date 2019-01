Ryan Reynolds star della commedia romantica Shotgun Wedding

Ryan Reynolds sarà il protagonista e produttore della nuova commedia a sfumature action intitolata Shotgun Wedding, un progetto che verrà prodotto dalla Lionsgate.

Al centro della trama ci sarà una coppia che sceglie una destinazione stravagante per il proprio matrimonio, ritrovandosi però alle prese con dei criminali e, mentre i due cercano di salvare le proprie famiglie, riscoprono i motivi per cui si sono innamorati.

L'attore canadese sarà coinvolto nella realizzazione tramite la sua Maximum Effort e in collaborazione con Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville Films.

Lieberman e Hoberman hanno dichiarato: "Stavamo cercando da tempo un'opportunità per unire nuovamente le forze con Ryan. È un attore raro che può interpretare ogni ruolo e siamo così entusiasti di aver trovato il giusto film per tutti noi".

Alla regia del film ci sarà Jason Moore, mentre la sceneggiatura originale è firmata da Mark Hammer con l'aiuto di Liz Meriwether.

Ryan ha dichiarato: "Non ho girato una commedia romantica dai tempi di Ricatto d'amore, ma mi sono semplicemente innamorato di Shotgun Wedding. È un film così fresco e sorprendente. Non vedo l'ora di di portarlo in vita con Jason, Todd, Dave e il grandioso team della Lionsgate".

Reynolds prossimamente sarà il protagonista di Pokémon Detective Pikachu e Six Underground, diretto da Michael Bay.