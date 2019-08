Ryan Reynolds ai fan: "Spider-Man e Deadpool in un film, ma solo nel mio cuore"

Spider-Man e Deadpool vivranno mille avventure insieme, ma solo nel cuore di Ryan Reynolds e nell'immaginazione dei fan, sempre più sconsolati dopo la frattura tra Sony e Disney.

Dopo l'annuncio dell'uscita di Spider-Man dal MCU (almeno fino a ordine contrario) per colpa del mancato accordo economico tra Sony e Disney, i fan sembrano inconsolabili all'idea di dover fare i conti con l'addio allo Spider-Man di Tom Holland dai film Marvel, con la consapevolezza che lo stesso Spider-Man di Tom Holland non sarà mai il nuovo Iron Man e così via. In molti stanno accusando Sony, che ha rilasciato un comunicato, da par suo, in cui si dice delusa dalla decisione della Disney. Certo è che ancora nessuno degli attori coinvolti nei progetti, presenti e futuri, sull'Uomo Ragno ha rilasciato dichiarazioni in merito. Così i fan si sono rivolti a colui che non ha mai nascosto di desiderare un film con il suo personaggio e Spider-Man: Ryan Reynolds.

You can. But you can only see it in my heart. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 20, 2019

Da quando Deadpool è diventato proprietà Disney, si è sempre vociferato di un possibile crossover tra il mercenario chiacchierone di Reynolds e l'Uomo Ragno, ormai personaggio del MCU. Ora che Spider-Man è stato trascinato via dal raggio d'azione di Marvel, però, le cosa si fa complicata per non dire impossibile. Così un fan ha chiesto esplicitamente all'attore se ora ci sarà l'atteso crossover tra i due, ma la risposta di Reynolds ha lasciato poco ai dubbi: "Avrete un crossover, ma potrete vederlo solo nel mio cuore", con la solita ironia.

La reazione dei fan? In lacrime, decisamente la seconda notizia orribile nel giro di meno di 24 ore.