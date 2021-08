Ryan Reynolds sostiene Britney Spears con un'immagine condivisa sui social

L'attore Ryan Reynolds ha sfruttato la promozione di Free Guy per sostenere pubblicamente Britney Spears.

Ryan Reynolds ha condiviso un'immagine per sostenere Britney Spears dopo l'annuncio che il padre Jamie ha intenzione di rinunciare alla gestione della tutela legale della figlia.

L'attore, in occasione dell'arrivo nelle sale del suo film Free Guy, ha infatti pubblicato su Instagram un'immagine in cui sostiene il movimento Free Britney.

L'attore canadese ha sfruttato il titolo del film Free Guy per proporne una versione al femminile, chiedendo quindi che venga "liberata la ragazza". Ryan Reynolds, nell'immagine, ha inoltre aggiunto una bandiera deedicata a Britney Spears.

Nella giornata di ieri l'avvocato della popstar ha celebrato la decisione del padre della star della musica sostenendo che si tratti di un passo importante per ottenere giustizia e fare chiarezza su quanto accaduto.

Britney Spears: suo padre rinuncia alla gestione della tutela legale della popstar

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast di Free Guy figurano anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.