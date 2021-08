Britney Spears: il padre rinuncia alla gestione della tutela legale a cui è sottoposta la figlia

Il padre di Britney Spears ha deciso di non occuparsi più della tutela legale della figlia, come confermato da dei documenti legali ufficiali.

Il nuovo avvocato della popstar ha immediatamente commentato dichiarando che si tratta di un'enorme vittoria legale.

Matthew Rosengart, avvocato di Britney Spears, ha dichiarato: "Siamo felici che Mister Spears e il suo avvocato hanno ammesso che deve essere rimosso dalla gestione della tutela legale. Siamo delusi, tuttavia, dai loro attacchi vergognosi e riprovevoli contro Miss Spears e altre persone".

Il legale di Jamie Spears ha invece sottolineato: "Anche se il signor Spears è l'obiettivo in modo incessante di attacchi ingiustificati, non crede che una battaglia pubblica con sua figlia per colpa della sua attività come tutore sarebbe nei suoi migliori interessi. Quindi, anche se contestiamo l'ingiustificata richiesta della rua rimozione, Mister Spears intende collaborare con la Corte e il nuovo avvocato di sua figlia per preparare il passaggio di consegne a un nuovo tutore".

La tutela legale che controlla gli aspetti privati e professionali di Britney Spears è iniziata nel 2008 e l'avvocato della reginetta del pop ha sottolineato che proseguirà nella sua richiesta di un'indagine sul modo in cui ne sono stati gestiti i guadagni che hanno portato a farle avere un patrimonio stimato in circa 50 milioni di dollari.