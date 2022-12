Ryan Reynolds viene sorpreso da Shania Twain durante i People's Choice Awards 2022, ecco il divertente video

Ryan Reynolds è stato premiato ai People's Choice Awards 2022 e la cantante Shania Twain gli ha reso omaggio sorprendendolo durante la sua esibizione,momento mostrato in un divertente video condiviso online.

La star della musica country stava infatti cantando la hit That Don't Impress Me Much quando ha cambiato il testo inserendo il nome dell'attore canadese.

La versione originale del brano, arrivato nelle classifiche mondiali nel 1997, citava infatti Brad Pitt. Shania Twain, sul palco dei premi di People assegnati dai fan ha però improvvisato e nominato Ryan Reynolds.

La star di Deadpool è stata immortalata dalle telecamere mentre rimane sorpreso e divertito.

Ryan ha quindi scritto online: "Non riesco a pensare a una persona più iconica, intelligente e meravigliosa su cui non fare colpo. Grazie per la serata fantastica, Shania Twain".

Il 2022 di Reynolds si sta concludendo con grandi gioie, come la nuova gravidanza della moglie Blake Lively, e i successi di film come The Adam Project, senza dimenticare gli aggiornamenti sull'atteso Deadpool 3, film che avrà nel proprio cast anche Hugh Jackman.