Ryan Reynolds sfotte Blake Lively con una serie di foto brutte su Instagram

Ryan Reynolds ha augurato buon compleanno alla bella moglie Blake Lively prendendola in giro pubblicamente con delle foto esilaranti su Instagram.

La coppia più divertente di Hollywood anche stavolta non si smentisce, infatti Ryan Reynolds ha postato su Instagram 10 foto in cui Blake Lively non è proprio al suo massimo (anche se sempre splendida) scrivendo semplicemente "Buon compleanno @blakelively"

Foto di vita quotidiana della coppia, tra cui una foto bellissima in cui l'attrice sfoggia il suo pancione agli sgoccioli della terza gravidanza. Peccato che Blake Lively non risulti mai "perfetta" ma sempre in pose strane, con gli occhi chiusi o addirittura sfocata mentre l'attore è sempre sgargiante, sorridente e al suo meglio. Un'altra dimostrazione della loro ironia che ai fan piace tantissimo, visto che non è la prima volta che accade.

Infatti, la protagonista di Gossip Girl nel 2017 per il compleanno del marito aveva pubblicato una foto di Ryan Gosling per prenderlo in giro dopo che lui lo stesso anno pubblicò una loro foto con Blake tagliata a metà.

Molte le risposte al post, anche di colleghi famosi come Gigi Hadid e Millie Bobby Brown, che elogiano Blake nonostante le foto pubblicate, difendendo la sua bellezza e apprezzando il bellissimo rapporto tra la diva e la star di Deadopool. Al momento Blake Lively non ha ancora risposto pubblicamente, starà aspettando l'occasione giusta?