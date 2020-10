Ryan Reynolds: "Scherzo su Lanterna Verde perché è importante prendersi in giro"

Ryan Reynolds ha parlato apertamente del motivo per cui trova giusto ironizzare sul flop del film Lanterna Verde di cui è stato protagonista nel 2011.

L'attore canadese da tempo compie battute e fa numerosi riferimenti al progetto tratto dai fumetti della DC che era stato accolto dal pubblico e della critica in maniera molto negativa.

Ryan Reynolds in una scena di Green Lantern

Durante un'intervista, Ryan Reynolds ha ora spiegato perché ironizza su Lanterna verde: "L'ho scritto nella sceneggiatura di Deadpool, penso ci sia il mio personaggio che dice qualcosa tipo 'Per favore non fatelo con un costume verde o animato' mentre viene portato nell'industria dei supereroi. E ho notato che è positivo sottolinearlo per un secondo. Quindi non so, è semplicemente qualcosa che ho sempre fatto, ma l'evento più significativo che sia mai accaduto nella mia carriera è ridere di me stesso".

La star canadese ha ribadito: "Fin dall'inizio del mio lavoro si può ironizzare. E c'è molto di cui ridere. Ognuno ha cose simili, stai disteso a letto di notte e pensi 'Oddio, questa cosa che ho fatto era così terribile, stupida o ridicola'. Penso che alimenti molte cose".

Nel film Deadpool Wade Wilson scherza proprio su Lanterna Verde parlando con Blind Al, situazione che porta alla battuta: "Pensi che Ryan Reynolds sia arrivato così distante grazie a un metodo di recitazione superiore?". Nel sequel l'irriverente mercenario torna indietro nel tempo per rimediare a degli errori nel passato e impedisce anche a Reynolds di interpretare Hal, dichiarando: "Prego, Canada".