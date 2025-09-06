Ryan Reynolds scherza su un possibile scontro con Dwayne Johnson: “Non avrei scampo”

Al Toronto International Film Festival, l'attore canadese ha scherzato sul confronto con il collega e amico Dwayne Johnson, regalando battute in stile Deadpool e ricordando il loro rapporto sul set di Red Notice.

Ryan Reynolds non si fa illusioni sul possibile esito di una sfida con Dwayne Johnson. L'attore, impegnato al Toronto International Film Festival per presentare John Candy: I Like Me, documentario prodotto con Colin Hanks, ha concesso un'intervista a Entertainment Tonight in cui ha preferito scherzare sull'amico e collega piuttosto che commentare i futuri sviluppi dei suoi progetti nel Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds devia dalle domande sull'MCU

Reynolds, noto per la sua ironia, ha raccontato che, in caso di scontro con Johnson, non avrebbe speranze. L'attore di Deadpool ha spiegato di aver preso in giro in passato il collega solo per divertimento, ricordando la battuta sulla "testa lucida" che aveva fatto qualche anno fa: "È stato terribile! Stavo solo scherzando, perché lui potrebbe mettermi al tappeto anche solo con le sue ciglia. Io dico certe cose solo finché so che posso cavarmela".

Red Notice: Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson in un momento del film

In Red Notice, il suo personaggio Nolan Booth prendeva in giro l'agente John Hartley interpretato da Johnson, arrivando a paragonare la sua nuca a "un enorme genitale". Anche la co-protagonista Gal Gadot aveva confermato scherzosamente che Johnson ha "una testa molto grande". Reynolds, ripensando a quel momento durante il tour promozionale del film, aveva rincarato la dose definendo la testa dell'amico "un enorme p"*. In risposta, Johnson non si era tirato indietro, mostrando ironicamente la nuca alle telecamere durante The Jonathan Ross Show.

Dwayne Johnson atteso al festival con The Smashing Machine

Secondo l'intervistatore, Johnson è già presente al TIFF con il suo nuovo film The Smashing Machine, dedicato al mondo delle arti marziali miste. Sia lui che Reynolds parteciperanno inoltre al programma "In Conversation With...", la serie di incontri che porta al festival grandi protagonisti internazionali per dialogare con il pubblico.

IF - Gli amici immaginari: Ryan Reynolds in una scena

Il legame tra i due non si limita a Red Notice. Nel 2021 Johnson ha doppiato il rapinatore di banche n. 2 in Free Guy, film prodotto e interpretato da Reynolds. A sua volta, l'attore canadese ha avuto un cameo non accreditato in Fast & Furious - Hobbs & Shaw del 2019, nei panni dell'agente della CIA Victor Locke, prestando anche la voce al misterioso regista di Eteon sotto lo pseudonimo di Champ Nightingale.

Il tono leggero con cui Reynolds parla di Johnson conferma la sintonia tra i due, capace di emergere dentro e fuori dal set. Battute, frecciatine e improvvisazioni hanno reso le loro interazioni un valore aggiunto per i progetti condivisi. È questa combinazione di sarcasmo e carisma a spiegare perché la coppia Reynolds-Johnson continui ad attirare curiosità e consensi, con il pubblico già in attesa di nuove collaborazioni.