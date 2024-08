Ryan Reynolds ha dovuto rivedere totalmente la sua carriera dopo il flop di un film con Jeff Bridges

La carriera di Ryan Reynolds stava entrando in una spirale negativa dopo un paio di insuccessi al botteghino, fino a quando l'attore non ha deciso di cambiare direzione.

Con l'ultimo successo da un miliardo di dollari Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds si è affermato come un vero e proprio brand a Hollywood. Un decennio fa, l'attore aveva una carriera molto diversa. Recitava in un flop dietro l'altro e, curiosamente, ha notato uno schema in questo tipo di pellicole. Dopo aver recitato in un film d'azione soprannaturale del 2013 che ha fatto fiasco al botteghino, ha deciso di fare un passo indietro e cambiare direzione.

Reynolds ha deciso di rivalutare il suo processo di selezione dei film e ha iniziato a partecipare a progetti in cui si sentiva più a suo agio. Voleva un maggiore controllo creativo sui titoli in cui recitava, un sogno che si è avverato quando è entrato nel franchise di Deadpool nel 2016.



Deadpool & Wolverine batte il record di Joker, Todd Phillips: "Sapevo mi avrebbero sconfitto"

I vari flop dell'attore e il cambio di prospettiva

In particolare, Ryan Reynolds ha cambiato totalmente direzione dopo il flop al botteghino del film con Jeff Bridges, R.I.P.D, diretto da Robert Schwentke e basato sull'omonimo fumetto del 1999. Il film ha avuto un budget enorme di 130-154 milioni di dollari, ma è stato stroncato dalla critica al momento dell'uscita. Alla fine ha guadagnato solo 78,3 milioni di dollari al botteghino.

R.I.P.D.: Jeff Bridges e Ryan Reynolds nella prima foto ufficiale del film

La carriera di Reynolds stava entrando in una spirale discendente un paio di anni prima di questo film disastroso. Il più grande scherzo della sua carriera, Lanterna verde, è avvenuto in quel periodo. Il cinecomic sul supereroe della DC ha entusiasmato i fan per poi deluderli alla grande. Il film comico Cambio vita è stato un altro flop al botteghino, mentre Safe House - Nessuno è al sicuro con Denzel Washington ha avuto solo un moderato successo.

R.I.P.D. sembrava essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Reynolds ha deciso di fare un passo indietro per rivalutare la situazione. Durante un'intervista con il Los Angeles Times nel 2015 ha spiegato che si sarebbe preso una breve pausa, inoltre ha ammesso di aver accettato dei progetti per soldi che invece avrebbe dovuto rifiutare e che non sarebbe più successo.

The Voices: Ryan Reynolds sporco di sangue in una posa compromettente

"Ho fatto film che non avrei dovuto fare solo perché mi avrebbero pagato, e all'epoca era molto attraente ed eccitante. Quando arrivi a Hollywood, e vieni da dove vengo io, pensi: 'Certo, lo farò'", ha detto l'attore.

Reynolds è tornato dalla breve pausa con The Voices. Nel film, presentato in anteprima al Sundance Film Festival, interpreta un killer schizofrenico, Jerry Hickfang. Il titolo ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, confermando l'idea di Reynolds sulla scelta dei suoi ruoli.

Deadpool: Wade Wilson senza maschera in una foto del film

Quale idea? Reynolds aveva capito che i suoi film che avevano avuto successo erano quelli in cui tropi maschili venivano sovvertiti, ne sono un esempio Just Friends e Adventureland. "Ho scoperto che i ruoli più difficili erano quelli in cui dovevo rappresentare una sorta di ideale di mascolinità: in quel caso mi sentivo falso e strano, mentre nelle commedie che hanno avuto successo mi sono lasciato andare", ha spiegato l'attore durante un'intervista passata. "Inoltre ho capito che non ero molto metodico, avrei dovuto chiedere meglio cose tipo 'Di cosa tratta questo film? Cosa stiamo facendo e con quali intenzioni?'". Il destino di Reynolds è cambiato completamente quando ha recitato nel franchise di Deadpool.