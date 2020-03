Ryan Reynolds risponde alle domande dei bambini malati con una visita virtuale a SickKids

Ryan Reynolds ha voluto fare una visita virtuale ai bambini pazienti di un ospedale canadese e rispondendo alle loro domande, oltre a far entrare in scena l'adorabile Pikachu, come dimostra un video condiviso online.

La star del cinema è infatti stato ospite di uno show televisivo che viene "trasmesso" nelle camere dei giovanissimi ricoverati nella struttura Hospital for Sick Children, messi alla prova durante il periodo di quarantena. Ryan Reynolds ha quindi risposto alle domande dei bambini malati, come la piccola Ariel, a cui ha spiegato che tra i suoi film preferiti c'è uno dei titoli più recenti: "Amo davvero Detective Pikachu, in parte perché le mie figlie lo amano".

La star ha quindi mostrato il modello del simpatico personaggio protagonista del film che è stato utilizzato sul set, oltre a svelare i segreti della maschera di Deadpool.

Ryan ha inoltre rivelato quale ritiene sia il suo cibo preferito: "Una pizza enorme con una crosta sottile. Se rimanessi bloccato su un'isola deserta e potessi mangiare solo una cosa sarebbe proprio quella". La star ha poi parlato della sua iniziativa natalizia che, grazie al suo "maglione brutto" ha permesso di raccogliere 300.000 dollari destinati proprio a SickKids nel mese di gennaio.