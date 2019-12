Ryan Reynolds prende in giro Joe Keery: "Non è sicuramente un eroe, è in stile Il Grande Lebowski!"

Ryan Reynolds ha preso in giro la sua co-star di Free Guy Joe Keery a causa della sua reazione durante il caos avvenuto durante l'evento CCXP che si è svolto in Brasile.

La star, in questi giorni protagonista del film 6 Underground diretto da Michael Bay di cui potete leggere la potete leggere la nostra recensione - ha partecipato all'atteso appuntamento che si è svolto a San Paolo ed è stato coinvolto nel crollo di una transenna. Ryan Reynolds era infatti sceso dal palco per salutare i fan quando le persone, che stavano spingendo per avvicinarsi a lui, hanno fatto cadere la barriera che li separava da lui. L'attore ha spiegato: "Sembrava quasi una scena al rallentatore. Stavano cadendo e tu stai pensando 'O mio dio, qualcuno si farò male?'. Potete vedere che stanno tutti cadendo quasi in modo ordinato quindi pensi 'Stanno scivolando tutti, staranno bene' e poi la mia reazione è stata 'Oh, ma le mie gambe si faranno male!'. Quindi sono saltato rapidamente indietro. Joe Keery di Stranger Things, che è nel mio film, invece dovreste guardarlo con attenzione perché si preoccupa di salvare la sua bevanda!".

Reynolds ha fatto notare questo dettaglio in modo ironico sottolineando: "Quel ragazzo non è a proprio agio con la parola 'eroe'. Era come Il grande Lebowski 'Ho qualcosa da bere!' e si allontana con il suo bicchiere".

Ecco il divertente video: