Ryan Reynolds offre la sua "esperienza" per affrontare la pandemia: "Ho interpretato uno studente di medicina"

Ryan Reynolds si è offerto di aiutare Steven Soderbergh a gestire la task force del sindacato degli attori che si occuperà di capire le problematiche relative al ritorno sul set della troupe e degli attori non appena le autorità diminuiranno i divieti attualmente in vigore a causa della pandemia.

La star canadese, ironizzando sull'esperienza del comitato, ha commentato la notizia dichiarando su Twitter che è pronto a dare il proprio contributo. Ryan Reynolds ha quindi scritto: "Ho interpretato uno studente di medicina nella sitcom del 1998 intitolata Due ragazzi e una ragazza. Sappiatemi dire se avete bisogno del mio aiuto".

I played a medical student in the 1998 sitcom, Two Guys a Girl and a Pizza place. Let me know if you need my help. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 17, 2020

La formazione del comitato è stata annunciata dal presidente del sindacato dei registi Thomas Schlamme e da Russell Hollander, National Executive Director, spiegando che l'obiettivo è di individuare gli esperti giusti e consultarli in collaborazione con gli altri sindacati e organizzazioni del settore per capire come sarà possibile tornare a lavorare in modo sicuro.

Durante l'annuncio si è sottolineato che una delle più grandi preoccupazioni è essere certi di poter ritornare al lavoro in totale sicurezza: "State certi che è qualcosa a cui stiamo pensando molto anche noi. Pur non avendo una risposta alla domanda 'Quando potrà ricominciare la produzione?', stiamo compiendo dei passi in avanti per capire in che modo sarà sicuro farlo quando accadrà. Un comitato nazionale guidato da Steven Soderbergh e formato da membri di tutte le categorie ha ricevuto l'incarico di esaminare le questioni da affrontare e di compiere delle raccomandazioni. Un secondo comitato nazionale è stato incaricato di capire come focalizzare l'attenzione sul mantenere l'esperienza nelle sale in modo tale che quando sarà sicuro farlo, i vostri film creati per essere mostrati sul grande schermo avranno quell'opportunità. Il comitato, composto da registi, assistenti alla regia e responsabili della produzione inizierà a lavorare ora per esaminare i modi per promuovere quel ritorno sicuro alle proiezioni in sala che è così importante per la nostra cultura e la nostra arte"