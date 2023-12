Ryan Reynolds: Netflix si aggiudica i diritti del nuovo film con la star di Deadpool prodotto da Simon Kinberg

Netflix si è aggiudicata i diritti per la distribuzione del nuovo film interpretato e prodotti da Ryan Reynolds, in stile Ocean's Eleven.

Ryan Reynolds sarà protagonista di una nuova heist comedy e Netflix si è aggiudicata i diritti per il progetto compiendo un importante investimento a 7 cifre.

Per ora il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli.

I primi dettagli del progetto

Il nuovo film scritto da Dana Fox avrà come protagonista Ryan Reynolds, coinvolto anche come produttore insieme a Simon Kinberg.

Secondo le prime indiscrezioni condivise da Deadline, nella storia saranno coinvolti numerosi personaggi e il racconto avrà un'atmosfera simile a Ocean's Eleven, mentre gli eventi sono ambientati in varie parti del mondo.

Netflix ha battuto la concorrenza di altri sette potenziali compratori del progetto, compiendo un importante investimento.

Ryan Reynolds sarà coinvolto come produttore tramite la sua Maximum Effort, in collaborazione con Kinberg e Audrey Chon di Genre Films, e nel team ci sarà anche Fox.

Ryan e Simon collaboreranno di nuovo dopo aver lavorato a Deadpool. La star canadese, inoltre, ha un rapporto professionale con Netflix iniziato con The Adam Project e proseguito con Red Notice.