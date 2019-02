Ryan Reynolds e Hugh Jackman dichiarano una tregua alla guerra via social

Ryan Reynolds e Hugh Jackman portano avanti la guerra mediatica più divertente di sempre, sbeffeggiandosi via social con ogni mezzo possibile e immaginabile. Deapool e Wolverine non perdono occasione per deridersi simpaticamente, mettendo di mezzo lavoro, mogli e maglioni di Natale, ma adesso sarebbe giunto il momento di una tregua.

Official truce with @realhughjackman! As a gesture of goodwill, I'm gonna make a beautiful ad for his company, Laughing Man Coffee. Can't wait! pic.twitter.com/M91iBBydO7 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 gennaio 2019

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, di fatto, hanno lavorato insieme in un solo film, X-Men - Le origini: Wolverine, risultato un flop soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Deadpool.

Deadpool è successivamente risorto con un divertente franchise R ratesd che gioca su azione, allusioni sessuali e comicità sboccata che ha trasformato Reynolds in una star galattica. Da allora l'attore canadese non si da pace e ha tentato con ogni mezzo di convincere Jackman a interpretare ancora una volta Wolverine in un film su Deadpool nonostante la sua decisione di dire addio al personaggio dopo 17 anni. Ospite da Ellen DeGeneres, Reynolds ha dichiarato: "Vorrei tanto vedere un mashup Deadpool/Wolverine, un film alla Logan - The Wolverine, ma non credo di riuscire a convincerlo. Non credo di riuscire a spingerlo a tornare a quel genere di film violento, ma ci sto provando. Parlo con lui ogni giorno, lo chiamo in continuazione. Non è una rivalità, la nostra. E' una guerra."

Adesso Ryan Reynolds ha annunciato ufficialmente una tregua visto che comparirà in uno spot della Laughing Man Coffee Company, compagnia fondata da Hugh Jackman per aiutare i produttori di caffè di aree disagiate. Quanto durerà a tregua? Ripensando allo scherzo natalizio che ha visto vittima Ryan Reynolds, scommettiamo che presto gli sfottò ricominceranno più pungenti di prima. Nel frattempo i fan continuano a sognare un crossover Deapool/Wolverine...

