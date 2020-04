Ryan Reynolds e Hugh Jackman annunciano una tregua per beneficenza: "Venderemo limonate con un fan"

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno condiviso un esilarante video in cui annunciano una tregua per raccogliere fondi offrendo un'esperienza unica.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno annunciato una tregua con un esilarante video in cui spiegano che uniranno le forze per beneficenza. L'iniziativa è stata lanciata sul sito AllinChallenge e regalerà a un fortunatissimo fan l'opportunità unica di trascorrere due ore con entrambe le star del cinema e vendere insieme a loro limonata!

Nel filmato Ryan Reynolds e Hugh Jackman spiegano che la loro rivalità ha origini molto "antiche", proponendo anche un divertente fotomontaggio che dimostrerebbe a quando risale il fatto che siano nemici mortali. Ad aggravare la situazione il fatto che la star canadese abbia lanciato un'azienda che produce gin e quella australiana la sua linea di caffè. Gli interpreti di Deadpool e Wolverine hanno quindi deciso di aiutare Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen e No Kid Hungry andando a casa di un fan che verrà estratto tra tutti coloro che hanno donato sulla piattaforma _All In Challenge_. Per due ore Ryan e Hugh venderanno limonata e trascorreranno il loro tempo con la famiglia che li "ospiterà".

La descrizione pubblicata sul sito dichiara: "Quando sentite i nomi Ryan Reynolds e Hugh Jackman potreste pensare a Deadpool e Wolverine. O commedie e musical. Ciò che davvero poche persone non sanno, tuttavia, è che esiste tra loro una rivalità da decenni che finirà certamente con un'orribile tragedia. Questo scontro è stato alimentato da post su Twitter, video Instagram e anche riferimenti nei film di Deadpool, prevalentemente perché Hugh si rifiuta di interpretare nuovamente Wolverine". Il cessate il fuoco durerà per ben 24 ore con lo scopo di aiutare dei bambini a fare del bene e, con una copia di una guida per gestire la vendita di limonata, "Ryan e Hugh arriveranno a casa vostra e aiuteranno i vostri figli a organizzare e gestire un banchetto quasi di successo per due ore, con tutti i proventi della vendita destinati a chi sta lottando in prima linea contro il virus. Vi suggeriamo di tenere quei due separati perché continueranno sicuramente ad aggredirsi verbalmente a vicenda mentre sorridono per i vicini, posano per i selfie e versano limonata. Possiamo solo sperare che Mister Reynolds non provi a spacciare il suo gin ai figli dei vicini e che Mister Jackman eviti di iniziare a cantare. Con un po' di fortuna questi due migliori amici/nemici da sempre aiuteranno a raccogliere una buona somma e lasceranno la vostra casa, il vostro cortile e i vostri figli relativamente intatti".