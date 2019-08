Ryan Reynolds, Hugh Jackman e lo strano vestito della fan: la reazione online

Ryan Reynolds e Hugh Jackman tornano con i loro post esilaranti per via di uno strano vestito di una fan.

La coppia Ryan Reynolds e Hugh Jackman tornano a colpi di ironia sui social per via di una fan con un vestito molto strambo.

Ryan Reynolds ha pubblicato un post su Instagram il 21 agosto, che mostra l'amico Hugh Jackman con una fan dopo il suo tour per The Man The Music The Show a Melbourne, in Australia. La ragazza indossa un vestito su cui è stampato il volto di Ryan Reynolds molteplici volte e l'attore ha ironizzato subito sull'immagine: "Buon mercoledì Hugh. È sempre bello vedermi"

Lo sguardo di Hugh Jackman nella foto è un po'seccato forse nel vedere il suo vecchio amico esibito in modo così plateale, ma è comunque molto divertente. L'attore non ha ancora risposto al post di Ryan Reynolds, ma la ragazza che indossa il vestito, @geekystacey ha lasciato un commento: _"Oh mio dio ahahah sono così felice che ti piaccia anche il mio vestito Ryan!