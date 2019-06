Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Jack Gyllenhaal celebrano l'amicizia trollandosi a vicenda!

Ryan Reynolds si è divertito nuovamente a prendere in giro i suoi amici Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal celebrando su Instagram la Giornata dei Migliori Amici.

L'interprete di Deadpool non ha perso l'occasione per ironizzare sul suo legame con la star di Wolverine e il risultato, come sempre, è esilarante.

L'attore canadese ha infatti pubblicato due foto che lo ritraggono insieme a Hugh Jackman e ha scritto: "Buona giornata del migliore amico a Jake Gyllenhaal (non appare nella foto)".

Jake Gyllenhaal ha quindi risposto a sua volta condividendo una foto con il collega australiano utilizzando la sua stessa didascalia, ovviamente sottolineando l'assenza di Ryan Reynolds che ha replicato dicendo ironico: "Una storia vera... Hugh è alto meno di 1 metro e cinquanta". Chiamato in causa Jackman ha quindi ricordato a Jake: "Non vedo l'ora di venire a cena con te il 12. Senza... chi non è nella foto".

L'interprete dei film dedicati ai mutanti ha voluto poi proseguire il divertimento tra amici pubblicando una foto che lo ritrae abbracciato a Reynolds, da lui definito come incredibilmente appiccicoso, e salutando Jake.

Il simpatico protagonista dei film dedicati all'irriverente mercenario tratto dai fumetti Marvel ha inoltre dovuto fare i conti con l'inaspettata comparsa tra i commenti di sua madre che, come il figlio, sembra possedere un ottimo senso dell'umorismo. Ryan, con affetto, le ha però scritto: "Mamma, per favore, non commentare i miei post di Instagram".

I fan in difesa di Ryan Reynolds dopo lo scherzo di Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal