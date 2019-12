Ryan Reynolds definisce Hugh Jackman "una frode" e lui lo "infilza" sui social

Ryan Reynolds e Hugh Jackman continuano i loro scontri a distanza: la star canadese ha definito il collega una frode, dando via a un'esilarante reazione.

Il protagonista di 6 Underground, durante un'intervista rilasciata a Today Show Australia, ha infatti parlato delle sue esperienze in Australia, non riuscendo a evitare di commentare con ironia la sua amicizia con l'ex Wolverine.

Ryan Reynolds ha infatti dichiarato sarcastico: "Semplicemente è una persona malvagia. Voglio dire, vi ha ingannati tutti. Pensate che sia questo ambasciatore buono e gentile della vostra nazione. Le persone non si rendono conto che è di Winnipeg, Canada". L'attore ha proseguito: "Alle volte la verità fa male. Ti fa piangere. Hugh Jackman è una frode!".

La star australiana, ovviamente, ha voluto replicare online pubblicando un'immagine in cui Logan "infilza" Deadpool con i suoi artigli, scrivendo "Chi stai definendo una frode?".