Ryan Reynolds sta lavorando a un documentario su uno dei suoi più grandi eroi

Nonostante i numerosi impegni dentro e fuori dal set, sembra che Ryan Reynolds non abbia alcuna intenzione di fermarsi. L'attore di Deadpool ha recentemente scelto Twitter per professare il suo amore per l'attore comico John Candy, annunciando di star lavorando a un documentario sul suo supereroe comico personale.

Deadpool: Ryan Reynolds e Brianna Hildebrand in un momento del film

Con un tweet che diceva "Con John Candy di tendenza, dirò solo che lo amo. Tanto che @maximumeffort sta lavorando a un documentario sulla sua vita con @colinhanks. Aspettatevi lacrime.". Ryan Reynolds, come riportato anche da Wegotthiscovered, ha parlato così del suo coinvolgimento in un imminente documentario sulla vita di Candy, famoso attore e comico.

John Candy, diventato famoso negli anni '70, noto per le sue esilaranti interpretazioni in film come Splash (1984), Summer Rental (1985), Uncle Buck (1989) e Planes, Trains and Automobiles (1987), è tragicamente scomparso a causa di un attacco di cuore durante le riprese del suo ultimo film Wagons East nel 1994.

Negli anni successivi alla sua morte, ha raccolto legioni di nuovi fan che sono stati introdotti al suo lavoro per la prima volta. Il documentario di Reynolds sarà quindi una grande opportunità per mostrare la vera storia dietro una leggenda della commedia.

Il documentario sarà distribuito da Maximum Effort, una società di produzione cinematografica fondata da Reynolds e George Dewey. Nessuna data di uscita è ancora stata rivelata.