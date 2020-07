Ryan Reynolds: “Darò 5.000 dollari a chi ritrova un orsacchiotto rubato”

Come ti ammazzo il bodyguard: Richard E. Grant e Ryan Reynolds in una scena del film

Ryan Reynolds ha offerto su Twitter una ricompensa di 5.000 dollari per chi riuscirà a trovare un orsacchiotto rubato a Vancouver. L'attore canadese, ora residente negli Stati Uniti ma molto legato al suo paese d'origine, ha sentito dell'accaduto tramite il telegiornale, dove è stato spiegato il valore sentimentale dell'orso per la sua proprietaria, la giovane Mara, che lo rivuole a tutti i costi (era all'interno di uno zaino contenente anche un iPad).

La voce dell'orsacchiotto è una registrazione fatta dalla madre della bambina, scomparsa lo scorso anno, che dice alla piccola "Ti voglio bene, sono fiera di te, sarò sempre con te." Reynolds ha condiviso su Twitter l'annuncio della giornalista televisiva Deborah Goble, aggiungendo il seguente commento: "Vancouver: darò 5.000 dollari a chiunque restituisca l'orsacchiotto a Mara, senza volerne sapere di più. Credo che abbiamo tutti bisogno del ritorno a casa di quell'orso."

Free Guy: Ryan Reynolds, Taika Waititi e Shaun Levy nella prima foto dal set

Non è la prima volta che Ryan Reynolds decide di aiutare il prossimo in situazioni particolarmente difficili. Come riportato da ComicBook.com, che ha anche dato la notizia dell'annuncio sui social, l'attore è uno dei proprietari della compagnia Mint Mobile, specializzata in servizi di telefonia mobile prepagata, che per un mese, da metà marzo a metà aprile, ha fornito a tutti i clienti servizi aggiuntivi a costo zero.

Ryan Reynolds dovrebbe apparire sugli schermi a dicembre in Free Guy - Eroe per gioco, commedia su un personaggio che si rende conto di essere una figura minore all'interno di un videogame e decide di ribellarsi alla routine quotidiana. L'attore canadese ha anche finito di girare The Hitman's Wife's Bodyguard, al fianco di Samuel L. Jackson, ed è attualmente in attesa del riavvio della produzione di Red Notice, commedia action che sarà disponibile su Netflix e dove lui recita nuovamente con Dwayne Johnson, dopo aver interagito con lui la scorsa estate in Fast & Furious - Hobbs & Shaw.