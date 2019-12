Ryan Reynolds contro Martin Scorsese: "Le persone dovrebbero vedere i film dove ca**o vogliono!"

Ryan Reynolds non ha esitato a criticare Martin Scorsese e l'opinione del regista riguardante il modo in cui gli spettatori vedono i film, in particolare parlando dell'utilizzo dello streaming anche su cellulari e smartphone.

La star di 6 Underground ha spiegato, ai microfoni di Variety,di non essere per nulla d'accordo con il maestro del cinema. Ryan Reynolds ha infatti dichiarato: "Si dovrebbe poter vedere quel cazzo che si vuole su qualsiasi fottuto device si vuole usare". La star ha aggiunto: "Non so, direi che è così il modo in cui vanno le cose ora".

Martin Scorsese, rivolgendosi ai suoi fan, aveva invece invitato a guardare The Irishman al massimo su un iPad di grandi dimensioni, pregando i potenziali spettatori di non utilizzare i telefoni.

Il regista Michael Bay, rispetto al protagonista del suo film, ha un'idea non altrettanto radicale: "Nemmeno io voglio che i miei film vengano visti su un telefono. Ma i film non sono così male su queste nuove televisioni che hanno l'alta definizione, una qualità elevata".

Il filmmaker ha aggiunto: "Amiamo tutti i film. Sono un grande fan del cinema. Ma la cosa grandiosa di Netflix è che si tratta di una nuova voce ed è anche forte. E realizzano dei contenuti interessanti ed è per questo che l'apprezzo".