Ryan Reynolds: "Comprate una t-shirt noiosa, vi protegge dalla suocera e aiuta i medici!"

Ryan Reynolds ha lanciato una campagna benefica che mette in vendita una t-shirt totalmente noiosa e insignificante al punto tale da permetterti di diventare letteralmente invisibile e ideata per aiutare chi sta lottando contro il Coronavirus. L'attore canadese ha infatti scherzato condividendo il video in cui promuove l'iniziativa dichiarando: "Siete stanchi della moda? Vostra suocera vi dà la caccia? Visitate conquercovid19.ca e aiutate chi ha realmente bisogno di voi".

Nel video pubblicato su Instagram la star di Deadpool dichiara: "Non vi mancano le cose noiose? Oggi uniamo le forze per riportare la noia il più velocemente possibile. Così velocemente che diventa eccitante".

Ryan Reynolds prosegue quindi dicendo: "Stiamo chiedendo a ogni canadese di comprare questa t-shirt e, come potete vedere, è fottutamente noiosa. È una maglia nera, con una scritta bianca, non è nemmeno font Serra". La star canadese ha quindi sottolineato: "Non è per niente divertente ed è disponibile solo in un colore. È talmente insignificante che rende totalmente invisibile chi la indossa. Io sono in quarantena con mia suocera e mi sta cercando da giorni".

Tornando serio Ryan ha proseguito spiegando che il 100% dei profitti saranno usati per comprare materiali necessari a proteggere i medici, i volontari e tutte le persone impegnate in prima linea per difendere e aiutare i cittadini: "So che non sembra una prospettiva eccitante, ma prima riusciamo a proteggere loro, prima loro ci riportano nella noia". L'attore si è quindi interrotto perché ha sentito la madre di sua moglie Blake Lively, apparsa poi in foto accanto al marito mentre indossa la "noiosissima" t-shirt, che lo stava cercando.

All'inizio del filmato è persino presente la divertente frase: "Nessuna suocera è stata ferita gravemente nel realizzare questo film".