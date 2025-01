Ryan Reynolds: il suo "comportamento meschino" nei confronti di T.J. Miller riemerge in una vecchia intervista

Mentre prosegue la brutta querelle tra Blake Lively e Justin Baldoni, negli ultimi giorni sono riemerse sui social media altre affermazioni su Ryan Reynolds.

L'attore TJ Miller ha affermato che Reynolds era stato "terribilmente meschino" con lui sul set e "insicuro" in un'intervista del 2022 concessa al podcast The Adam Corolla Show che ora è diventata di nuovo virale. Questi commenti sono tornati in auge sulla scia della battaglia legale che ha coinvolto Reynolds, la moglie e il regista e co-protagonista di It Ends With Us.

Nell'intervista rilasciata all'Adam Corolla Show, Miller afferma di aver avvertito tensioni tra lui e Reynolds sul set. "Come personaggio, era terribilmente cattivo con me", ha affermato Miller, prima di condividere un presunto incidente avvenuto durante le riprese del secondo film. "Mi parlava come se io fossi Weasel", ovvero il suo personaggio nel franchise.

Ryan Reynolds e la tensione con TJ Miller sul set

L'attore ha continuato: "Mi ha detto: 'Sai qual è il bello di te, Weasel? Non sei la star, ci sei solo per occuparti della parte divertente così poi possiamo tornare al film vero e proprio'".

Miller afferma di aver "ascoltato e pensato che fosse strano", prima di andarsene dopo che il regista ha terminato di girare la sequenza. L'attore allude al fatto che Reynolds sembrava "insicuro" per qualche motivo, anche se non capiva esattamente il perché.

"È esattamente per questo che l'ha detto", afferma Miller nell'intervista. "Perché non sono affatto più divertente di lui, giusto? E non ho fatto più film di lui. È un comico così bravo che, anche col volto coperto, è così espressivo e divertente. Lo adoro come comico, ma credo che dopo che è diventato super, super famoso grazie al primo Deadpool, le cose siano cambiate. Penso che abbia pensato: 'Visto? Avete visto?'".