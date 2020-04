Ryan Reynolds chiede di indicare il suo film più brutto

Ryan Reynolds ha invitato gli utenti della sua compagnia telefonica, Mint Mobile, a lasciargli un messaggio rivelando quale pensavano fosse il suo film più brutto. Le reazioni, come prevedibile, sono state di ogni tipo e molto divertenti.

La star canadese ha condiviso online un esilarante montaggio che riporta alcune delle reazioni di chi ha scelto la sua compagnia telefonica e il video si apre con chi non crede alla situazione ammettendo: "Oh mio dio, ho davvero perso una telefonata di Ryan Reynolds?!?". Un altro utente ha invece espresso perplessità: "Non so perché hai chiamato o chi sei".

Tra i fan dell'attore c'è chi ha realmente ammesso quali film non hanno apprezzato e più di una persona ha ammesso di aver amato Lanterna verde.

Il messaggio a sorpresa di Ryan ha comunque suscitato grande entusiasmo e ha permesso a molte persone di cogliere l'occasione per fargli i complimenti per il taglio di capelli, per Deadpool, per la bellezza di sua moglie Blake Lively e ironizzare: "Se non hai niente da fare in quarantena, puoi vedere Gossip Girl!".

Il filmato si conclude con il divertente: "Non posso dire quale sia il tuo film più brutto perché non li ho visti, ma grazie per i dati illimitati, il servizio è grandioso e vi consiglierò ai miei amici".