Ryan Reynolds e Blake Lively, i piedi di lei diventano virali nella nuova foto: ecco perché

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno condiviso la stessa foto sui rispettivi profili Instagram, ma il dettaglio sui piedi dell'attrice ha scatenato i fan sui social: ecco per quale motivo.

La votazione per le presidenziali USA in casa di Ryan Reynolds e Blake Lively ha dato vita a un episodio divertente. I due hanno postato la stessa foto su Instagram, ma il dettaglio dei piedi di lei, nella foto postata dall'attrice, non è sfuggito ai fan, che si sono scatenati.

È la prima volta che il canadese Ryan Reynolds vota negli Stati Uniti, eppure ciò che più ha suscitato scalpore sono i piedi della moglie: nel momento in cui entrambi condividevano le foto con le schede elettorali in mano, Reynolds ha condiviso una foto dove si vedevano i piedi della moglie scalzi, mentre Blake Lively ha condiviso la stessa posa, ma con un bel paio di sandali ai piedi. Chiaramente photoshoppati.

I fan hanno notato rapidamente il dettaglio e hanno dato vita a una divertente "votazione", disegnando anche loro scarpe scarabocchiate ai piedi della star. Anche l'attrice di Gossip Girl ha rimbalzato questa "votazione", facendo ben presto diventare virale il suo set di scarpe.

Alla fine anche Reynolds, inutile dirlo si è unito allo scherzo e i due hanno creato così un argomento di tendenza. "@louboutinworld stai assumendo? Scarabocchio scarpe per iPhone sopra i piedi nudi, ho una vasta esperienza. Curriculum impressionante su richiesta" ha scritto Lively.

"Ho esercitato il mio diritto di voto. E non il diritto di indossare scarpe che mi rovinassero il vestito" ha concluso con fare scherzoso Blake.

Reynolds, alla fine, ha concluso dicendo: "Questa è stata la mia prima volta che votavo in America. Vorrei ringraziare mia moglie Blake per aver reso questa prima esperienza così gentile e amorevole. All'inizio è stato molto spaventoso, poi emozionante e ora sono un po' stanco. Ma orgoglioso. #VoteEarly "_