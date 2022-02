Ryan Reynolds e Blake Lively doneranno fino ad 1 milione di dollari per i rifugiati in Ucraina

Blake Lively e Ryan Reynolds stanno usando la loro piattaforma per sostenere i rifugiati dell'Ucraina in questo periodo di guerra con la Russia. I due attori si sono impegnati a donare fino ad 1 milione di dollari.

Il mese di febbraio si sta chiudendo in maniera drammatica, ovvero con l'attacco bellico russo contro l'Ucraina. Dopo aver iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel dell'emergenza sanitaria, il mondo si ritrova a fare i conti con un nuovo capitolo buio della propria storia.

In poco tempo, tantissimi ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case e cercare rifugio nei paesi vicini. Questo ha spinto numerose celebrità a fare la propria parte: tra questi, anche Ryan Reynolds e Blake Lively, una delle coppie più amate di Hollywood, che hanno annunciato di voler donare fino ad un milione di dollari per sostenere i più bisognosi. L'ammirevole iniziativa dei due è stata resa nota tramite i canali social. Lively ha scritto su Instagram: "Ryan ed io stiamo raddoppiando ogni dollaro che sarà donato a USA for UNHCR, fino ad 1 milione di dollari".

Reynolds ha scritto: "In 48 ore, innumerevoli ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case, nei paesi vicini. Hanno bisogno di protezione. Quando farete una donazione, la raddoppieremo fino a 1.000.000 dollari". Le donazioni andranno all'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Blake Lively ha aggiunto: "USA for UNHCR è sul campo per aiutare gli oltre 50.000 ucraini che hanno dovuto abbandonare le loro case in meno di 48 ore. Sta fornendo aiuti salvavita e collabora anche con i paesi vicini per garantire protezione a queste famiglie".