Angelina Jolie: "Dobbiamo fare il possibile per aiutare coloro che fuggono dall'Ucraina"

Angelina Jolie ha recentemente pubblicato un comunicato online in cui ha chiesto di 'fare il possibile per aiutare coloro che fuggono dalle loro case in Ucraina'.

Angelina Jolie ha scelto Instagram per affermare che al momento è fondamentale che "si faccia tutto il possibile" per aiutare coloro che fuggono dalle loro case in Ucraina: la star di Hollywood, che è stata nominata Inviato speciale presso l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2012, sta "pregando" per gli ucraini dopo che giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un attacco senza precedenti contro il Paese.

Su Instagram, Angelina, 46 anni, ha scritto: "Come molti di voi, sto pregando per le persone in Ucraina Il mio obiettivo, insieme ai miei colleghi dell'Unhcr, è fare tutto il possibile per garantire la protezione e i diritti umani fondamentali degli sfollati e dei rifugiati nella regione."

"Abbiamo già avuto segnalazioni di vittime e persone che hanno iniziato a fuggire dalle loro case per cercare sicurezza. È troppo presto per sapere cosa accadrà, ma il significato di questo momento, per il popolo ucraino e per lo Stato di diritto internazionale, non può essere sottovalutato." Ha concluso la star.

Angelina Jolie, che è stata recentemente criticata per aver ceduto la sua quota di un suo castello che possedeva con Brad Pitt a un oligarca russo, ha anche condiviso una dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che sta lavorando con le Nazioni Unite, l'Ucraina e altri paesi in Europa per fornire supporto umanitario.