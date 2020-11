Ryan Reynolds aiuta una scuola in difficoltà donando giacche e indumenti per tenere i bambini al caldo

Ryan Reynolds è intervenuto per aiutare una scuola in difficoltà fornendo a oltre 300 bambini l'abbigliamento necessario ad affrontare il freddo.

Ryan Reynolds è intervenuto per aiutare una scuola in difficoltà a cui ha fatto avere giacche, stivali, guanti e altri indumenti per tenere al caldo i bambini.

L'attore canadese ha infatti risposto a un tweet della cantautrice Becky Han che alcuni mesi fa aveva chiesto via social di aiutare gli studenti della Innujaq School della città in cui era cresciuta, Arctic Bay, dove le temperature scendono anche a -38 gradi.

Il preside dell'istituto scolastico, Gregg Durrant, ha spiegato: "Si tratta di una città situata molto a nord ed è piuttosto freddo. alcuni degli studenti non hanno l'abbigliamento adatto. Abbiamo ragazzini tra di noi che realmente non hanno abbastanza. Alle volte entrano a scuola e noi membri dello staff pensiamo che abbiano bisogno di nuovi stivali o di un parka adatto".

Han ha quindi condiviso un tweet e ha ricevuto una risposta da Ryan Reynolds che le ha chiesto come poteva aiutare. L'artista ha ammesso che pensasse fosse una profilo finto, rimanendo sorpresa che fosse realmente la star di Deadpool: "Sono rimasta davvero colpita ed ero grata che le persone ascoltassero e che lui volesse aiutare e che si preoccupasse degli Inuit a Nunavut".

Durrant ha aggiunto: "Ho ricevuto un'e-mail in cui si diceva 'Sono Ryan Reynolds e di cosa avete bisogno per quanto riguarda l'abbigliamento invernale?'. E abbiamo iniziato a scriverci".

L'attore ha quindi contattato l'azienda Canada Goose, con cui ha un rapporto di amicizia da oltre un decennio, e ha inviato parka, pantaloni, stivali, cappelli e guanti per i 329 studenti della scuola.

Durrant ha sottolineato: "Si tratta di una cosa in meno di cui preoccuparmi e sono davvero felice che abbiano del materiale comodo e adatto per il clima in cui vivono".

L'azienda Canada Goose ha inoltre annunciato che collaborerà con le comunità di Inuit per aiutare chi ha bisogno di indumenti adatti alle rigide temperature, ampliando il suo Resource Centre Program.