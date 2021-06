Il 20 giugno in alcuni paesi sarà celebrata la Festa del Papà, e Ryan Reynolds sembra aver ideato il drink perfetto per l'occasione... La Vasectomia. Scopriamo insieme come prepararlo.

Non pensavate mica che Ryan Reynolds potesse farsi scappare un'occasione così ghiotta come la Festa del Papà per girare uno dei suoi divertenti spot dedicati all'Aviation American Gin, vero? E questa volta c'entrano un drink e... La Vasectomia!

"È la Festa del Papà, ma la celebreremo con la madre di tutti i cocktail: La Vasectomia" esordisce l'attore di Deadpool nel video. "Per prima cosa, riempite un gran bel bicchiere di ghiaccio, allo stesso modo in cui i nostri figli riempiono la nostra vita con così tanta gioia" spiega "Poi aggiungete circa 30 ml di succo di mirtillo, dolce come i loro piccoli sorrisi".

"In seguito, aggiungete circa 90 ml di acqua tonica. Effervescente, proprio come mi sento ogni mattina che mi alzo dopo aver dormito per tutta lo notte indisturbato" continua, mentre vediamo che le stesse scene vengono girate più volte, per un motivo o per un altro "Ora è il momento di un po' di succo di limone. Fresco, se avete qualche minuto per spremerne uno o acquistato al supermercato, se i piccoli vi stanno facendo correre da una parte all'altra oggi, quelle piccole pesti!".

Oltre alla dovuta guarnizione che farà la sua comparsa ultimato il drink, è tempo dunque di aggiungere l'ingrediente più importante: "Infine, aggiungeremo circa 40 ml di Aviation American Gin, il gin più apprezzato per il lavoro più apprezzato... Quello del padre".

E conclude: "Questo è ciò che chiamo rinfrescante come l'essere padri... Qualcosa che chiamo La Vasectomia per nessuna ragione in particolare. Buona Festa del Papà a tutti".