Ryan Phillippe, nostalgia del passato? L'attore condivide una foto con l'ex moglie Reese Witherspoon

A cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, l'attrice premio Oscar Reese Witherspoon visse il periodo del suo primo matrimonio con il collega Ryan Phillippe. L'attore ha ricordato quei tempi nelle ultime ore condividendo nelle storie sul proprio account Instagram una foto che ritrae l'ex coppia all'epoca della loro unione.

L'immagine li ritrae durante un evento a Hollywood nel 2000, con Phillippe che cinge il braccio intorno alla moglie mentre indossa una maglietta a righe e occhiali da sole. In quel periodo la coppia era una delle più glamour del cinema e il loro matrimonio finì su tutti i giornali di gossip di quel periodo. Reese Witherspoon sfoggia nella foto un vestito a righe bianche e nere, con un taglio corto tipico degli anni '90.

Ricordi

"Eravamo belli e intrisi dell'angoscia di fine anni '90 (un'epoca molto più cool di oggi)" ha scritto nella storia l'attore, taggando l'ex moglie, prima di pubblicare un'altra foto in cui presenta un'acconciatura mohawk. Al momento, la star di The Morning Show non ha ancora risposto al ricordo nostalgico dell'ex marito. L'ex coppia si conobbe alla festa del ventunesimo compleanno di Witherspoon nel 1997 e recitò insieme nel film Cruel Intentions.

Sposati dal 1999, Ryan Phillippe e Reese Witherspoon divennero genitori di Ava, 24 anni, e Deacon, 20 anni. Separati dal 2006, divorziarono due anni dopo. Dopo una relazione con Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon convolò nuovamente a nozze con l'agente Jim Toth nel marzo 2011 in California. Dall'unione nacque un figlio, Tennessee James Toth, oggi dodicenne, ma la coppia divorziò nel marzo dello scorso anno. Ryan Phillippe instaurò relazioni con le colleghe Abbie Cornish, Amanda Seyfried e Alexis Knapp, con la quale nel 2011 divenne padre per la terza volta.

Premiata con l'Oscar nel 2006 per l'interpretazione di June Carter in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, Reese Witherspoon ha costruito una carriera di alto livello sul grande schermo, recitando in film come La rivincita delle bionde e Wild, e in serie tv di successo come Big Little Lies e The Morning Show.